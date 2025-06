Calcio Europei Under 21 | le date e dove vedere le gare degli azzurrini in chiaro in tv

L’attesa è finita: gli Europei Under 21 di calcio stanno per partire in Slovacchia, con l’Italia pronta a rivestire il ruolo di protagonista. Dal 11 giugno, i nostri giovani talenti si sfideranno in un torneo ricco di emozioni, visibile anche in chiaro in TV. Scopri tutte le date, le partite e come seguire gli azzurrini senza perdere neanche un istante di questa entusiasmante avventura calcistica.

Mercoledì 11 giugno al via gli Europei di calcio Under 21 in Slovacchia: l’ultima volta che la competizione si è svolta lì, a vincere furono proprio gli azzurrini. E’ tutto pronto per la 25esima edizione degli Europei di calcio Under 21, che prenderanno il via domani, mercoledì 11 giugno 2025. L’Italia è inserita nel gruppo A, con la Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini. L’ultima volta che l’europeo di categoria si è svolto in Slovacchia, nel 2000, a vincere è stata proprio l’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

