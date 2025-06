Calcio e divertimento in spiaggia a Cesenatico Christian Vieri | una settimana con il ' Bobo summer camp'

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Cesenatico con Christian Vieri e il Bobo Summer Camp! Con la fine della scuola alle porte, la stagione 2025 dei camp sportivi di Eurocamp promette divertimento, sport e amicizie che dureranno tutta la vita. Tra lezioni di calcio sul bagnasciuga e momenti di pura allegria, questa esperienza è il sogno di ogni giovane appassionato. Non perdere l’occasione di essere protagonista di un’estate straordinaria!

Con la fine della scuola, sta per iniziare la stagione 2025 dei camp sportivi di Eurocamp: l’ormai trentennale appuntamento estivo che fra metà giugno e i primi di agosto porta a Cesenatico migliaia di giovani, da ogni parte d’Italia e d’Europa, per settimane che abbinano lezioni dello sport. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Calcio e divertimento in spiaggia, a Cesenatico Christian Vieri: una settimana con il 'Bobo summer camp'

In questa notizia si parla di: Cesenatico Camp Calcio Divertimento

Al Combat Camp arrivano i campioni. Da oggi appuntamento a Cesenatico - I campioni degli sport da combattimento approdano a Cesenatico per l'edizione 2025 del Combat Camp. Da oggi fino al 18 maggio, l'Accademia Acrobatica ospiterà intensi allenamenti e stage di Kickboxing, Muay Thai e pugilato, attirando oltre cento atleti pronti a perfezionare le loro abilità in un ambiente di alta competizione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio e divertimento in spiaggia, a Cesenatico Christian Vieri: una settimana con il 'Bobo summer camp'; Cesena Summer Camp 2025: Sport e Divertimento per Giovani in Romagna; Aperte le iscrizioni per il Cesena FC Summer Camp 2025.

Cesena Summer Camp 2025: Sport e Divertimento per Giovani in Romagna - Il Cesena Summer Camp 2025 offre sei settimane di sport e amicizia in otto location, con attività varie e istruttori qualificati.

Summer Sport Camp Colonnella: divertimento e sport multidisciplinare con Emiliano Olcese - Dal 9 giugno all’1 agosto al mattino il campo sarà ’palestra’ per bambini e ra ...

Calcio giovanile, con la regia del Bakia Cesenatico va in scena la 'Sampdoria Next Generation Cup' - Nel prossimo fine settimana arriva con la regia del Bakia Cesenatico la prima edizione della “Sampdoria Next Generation Cup”, un torneo di calcio ...