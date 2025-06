Calcio Abodi | La maglia azzurra è poco rispettata

Il calcio italiano si trova in un momento di riflessione e sfide, tra rispetto per le scelte morali e la passione per la maglia azzurra. Andrea Abodi, ministro per lo sport, analizza il rifiuto di Ranieri di guidare la Nazionale, sottolineando il valore di principi morali e rispetto per il gioco sano. La situazione attuale richiede un impegno condiviso e una visione chiara per risollevare il calcio italiano, perché il cuore azzurro merita di ritrovare la sua gloria.

Roma, 10 giu. (askanews) – “Il ‘no’ di Ranieri all’Italia non penso sia stato a cuor leggero, è il frutto di una valutazione di una persona retta che ha dei principi morali forti e un amore nei confronti del calcio sano. In parte ritengo sia il no a condizioni con le quali Ranieri non sa lavorare”. Così il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi sul rifiuto di Ranieri a guidare la Nazionale. Sulla situazione azzurra: “Oggi non ci sono le premesse migliori per la qualificazione al mondiale, anche se il percorso è ancora lungo. A volte si perde anche quando si vince e questo associa la prestazione con la Norvegia e quella con la Moldova. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

