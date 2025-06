Calcio a Lucca | crisi di interesse e mancanza di investitori per il futuro della squadra

situazione di crisi nel calcio a Lucca si fa sempre più evidente, con scarsi interessi e poche speranze di rilancio. È il momento di affrontare la realtà: senza investimenti concreti e passione, il futuro della squadra rimane in bilico. Solo con un’accorta strategia e il sostegno della comunità si potrà tentare una rinascita, perché il calciomercato locale merita attenzione e voglia di ripartire, altrimenti tutto rischia di svanire.

Dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno. A Lucca il calcio non interessa. Perché altrimenti non sarebbe stata una impresa titanica trovare un gruppo di imprenditori, disposti a mettere fuori, complessivamente circa 350mila euro, prendere la strada della Mediavalle e fermarsi a Ghivizzano, dove il club che fa capo a Marco Remaschi non aspettava altro che cedere il marchio del Ghiviborgo a Lucca e dare quindi la possibilità alla vecchia Pantera di ripartire almeno dalla serie D. E dobbiamo altresì avere il coraggio di riconoscere che il Ghiviborgo ha portato alle lunghe le trattative con il Viareggio, per poi abbandonarle, proprio per aspettare una risposta da parte di Lucca, risposta che non c'è stata e sapete perché? Perché all'ombra delle Mura il calcio non interessa a nessuno.

