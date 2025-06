Calcio a 5 femminile le convocate dell’Italia per il raduno di fine stagione verso i Mondiali

La Nazionale femminile di calcio a 5 si prepara a un emozionante raduno di fine stagione, un’occasione per consolidare il gruppo e ampliare la base di talenti in vista dei primi storici Mondiali in Asia. Sotto la guida della CT Francesca Salvatore, le convocate si riuniranno dal 15 al 20 giugno a Policoro (Matera), per tracciare il cammino verso questa grande sfida internazionale e scrivere insieme un nuovo capitolo del calcio femminile italiano.

Consolidare il gruppo, ma anche “provare ad allargare la base” iniziando ad avere in mente la prima storica edizione dei Mondiali che si disputerà fra pochi mesi in Asia. La Nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a sottoporsi a un raduno ad ampi ranghi per salutare la stagione 2024-2025 e proiettarsi verso il futuro. La CT Francesca Salvatore infatti, dal 15 al 20 giugno prossimi a Policoro (Matera), avrà a disposizione un’importante selezione di calciatrici che si divideranno in due gruppi per lavorare con lo staff tecnico. Dal 15 al 17 il primo gruppo e dal 17 al 20 il secondo. Di seguito l’elenco completo delle convocate, fra cui spiccano i nomi di Praticò, De Cao e Di Vincenzo, senza dimenticare Bovo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5 femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di fine stagione verso i Mondiali

In questa notizia si parla di: Calcio Femminile Raduno Stagione

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

| C'è un'altra nuova nata: è la Nazionale femminile Under 15, che ha mosso i primi passi questa settimana con un doppio raduno che ha coinvolto 28 giocatrici agli ordini di uno staff allargato. | ? https://fsgc.sm/femminile-al-lavoro-la-prima-nazionale-unde Partecipa alla discussione

FIFS - FOOTBALL SALA: RADUNO NAZIONALI MAGGIORE E C20 PER I PROSSIMI APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI. DAL 12 AL 15 GIUGNO IL PALAVERDI DI NOVARA OSPITERA’ LA CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE E FEMMINILE Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Raduno Finale U15F Terre di Nordest: una Festa per Celebrare un Anno di Crescita; Nazionale Femminile verso Svezia e Galles, con novità in positivo e in negativo: Andrea Soncin riparte da un gruppo di 35 calciatrici che si radunano a Roma il 20 maggio; Rappresentativa Under 20: raduno e test contro il Sassuolo Primavera. Le convocate di Marco Canestro.

Calcio a 5: le convocate dell’Italia femminile per il raduno di fine stagione, verso i Mondiali - Consolidare il gruppo, ma anche "provare ad allargare la base" iniziando ad avere in mente la prima storica edizione dei Mondiali che si disputerà fra ...

Calcio femminile, le convocate dell’Italia per il raduno verso gli Europei: 35 azzurre a Coverciano - L'Italia ha concluso la Nations League con il secondo posto nel proprio raggruppamento, utile per meritarsi la permanenza nella Lega A della competizione, ...

Raduno dal 19 al 24 agosto a Tirrenia: le convocate del Ct Emiliano Del Duca in preparazione dell’Euro Beach Soccer League - Comincerà con un raduno da lunedì 19 a sabato 24 agosto la stagione della Nazionale Femminile di Beach Soccer, che dal 10 al 15 settembre sarà impegnata nella Super Final della Women’s Euro Beach ...