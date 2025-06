Calci arriva al 46% In scia Pisa e San Giuliano Flop sulla cittadinanza

sorpresa, rivelando un’Italia che, tra sfiducia e disillusione, preferisce spesso lasciar decidere agli altri. La partecipazione minima è un chiaro segnale di una società in cerca di risposte, ma anche stanca di affrontare le sue sfide democratiche. In questo scenario, il voto diventa più di un diritto: un gesto di riflessione su un futuro ancora da scrivere.

di Enrico Mattia Del Punta Una domenica d’estate e un silenzio alle urne. Nei comuni della provincia di Pisa, il referendum si è consumato nel segno della disillusione: nessuna località ha raggiunto il quorum, nonostante l’impegno di alcuni territori e un’affluenza sopra la media nazionale. Fin dai primi dati, la scalata per i cinque quesiti referendari è apparsa - a mano a mano che i numeri venivano diffusi dal Viminale - come una vera e propria vetta sempre più alta da scalare. Già domenica, infatti, dopo le prime rilevazioni parziali delle 12, molti rappresentanti di lista avevano abbandonato le speranze di raggiungere il 50% necessario per la validazione del referendum abrogativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it