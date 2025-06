Caiolo | ha preso il via l' esercitazione internazionale Grifone 2025

Oggi a Caiolo si apre un capitolo fondamentale per la sicurezza e la collaborazione internazionale: è iniziata l’esercitazione globale “Grifone 2025”. Coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, questa simulazione coinvolge le spettacolari Alpi Retiche e il Parco delle Orobie Valtellinesi, testando le capacità di soccorso in condizioni estreme. Un momento cruciale che rafforza la preparazione delle forze coinvolte e promuove la cooperazione internazionale in scenari di emergenza.

Ha preso il via questa mattina all'aeroporto di Caiolo, l'esercitazione internazionale di soccorso e ricerca "Grifone 2025". Le operazioni sono condotte dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare e coinvolgeranno l’area delle Alpi Retiche e il Parco delle Orobie Valtellinesi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Caiolo: ha preso il via l'esercitazione internazionale "Grifone 2025"

Approfondimenti da altre fonti

Caiolo: ha preso il via l'esercitazione internazionale Grifone 2025; “GRIFONE 2025”: esercitazione internazionale di soccorso aereo a Caiolo dal 9 al 13 giugno; Maxi esercitazione internazionale dell'Aeronautica in Valtellina.

Maxi esercitazione internazionale dell'Aeronautica in Valtellina - Dal 9 al 13 giugno 2025, nella zona delle Alpi Retiche e del Parco delle Orobie Valtellinesi, a ridosso dell’aviosuperficie di Caiolo dove sarà stabilito il Posto Base Avanzato, si svolgerà l’Esercit ...

Nei cieli valtellinesi l’esercitazione internazionale dell’Aeronautica - L’aviosuperficie di Caiolo farà da base, dal 9 al 13 giugno, a Grifone 2025, esercitazione coordinata dall’Aeronautica militare, Comando operazioni aerospaziali, finalizzata a testare le ...

Conclusa un'esercitazione internazionale delle truppe alpine - Si è chiusa a San Candido l'esercitazione internazionale delle Truppe Alpine dell'Esercito Volpe Bianca 2023, che dal 6 marzo ha visto 1500 alpini impegnati sulle Dolomiti in quattro prove per ...