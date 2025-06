Cagliari tifoso speciale negli USA | Chris Paul riceve la maglia rossoblù

Un tifoso speciale oltre oceano! Durante il “The Soccer Tournament” in North Carolina, il Cagliari ha sorprendento Chris Paul, stella dei San Antonio Spurs, regalando la maglia rossoblù. Un gesto che unisce passioni e territori, dimostrando come l’amore per il calcio possa superare confini e culture. Un omaggio che resterà nel cuore di entrambi: perché il calcio, come lo sport, unisce il mondo.

Presente negli Stati Uniti d'America, in North Carolina, per il “The Soccer Tournament”, il Cagliari ha voluto rendere omaggio al cestista dei San Antonio Spurs, Chris Paul, regalandogli la maglia del club sardo (Facebook: Cagliari Calcio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari, tifoso speciale negli USA: Chris Paul riceve la maglia rossoblù

In questa notizia si parla di: cagliari - negli - chris - paul

Il Cagliari omaggia Chris Paul: la maglia rossoblù per il campione Nba Partecipa alla discussione

La maglia rossoblù del Cagliari in mano a un grande campione Nba: Chris Paul Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cagliari, tifoso speciale negli USA: Chris Paul riceve la maglia rossoblù; Il Cagliari omaggia Chris Paul: la maglia rossoblù per il campione Nba; La stella NBA Chris Paul con la maglia del Cagliari: Il multiverso esiste.

Il Cagliari omaggia Chris Paul: la maglia rossoblù per il campione Nba - No, non è un clamoroso colpo di calciomercato con l'arrivo di una stella della Nba di basket nella Serie A di calcio, ma l'omaggio che il club rossoblù ha voluto ...

Il Cagliari incontra l’NBA: Chris Paul omaggiato con una maglia rossoblù - Questa la parola che ha utilizzato il Cagliari Calcio nei suoi social per descrivere l’incontro con la stella NBA Chris Paul.