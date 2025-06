Cadaveri Villa Pamphili arriva la conferma | erano madre e figlia

La tragica scoperta a Villa Pamphili scuote Roma: i cadaveri di madre e figlia, trovati senza vita nel parco, sono stati identificati attraverso le analisi del DNA. La scientifica fornisce ora i primi importanti indizi in un caso intricato che potrebbe nascondere un duplice omicidio. Gli inquirenti, al lavoro per chiarire il mistero e trovare i responsabili, affrontano una sfida complessa nella ricerca della verità .

È la scienza a fornire le prime risposte sul giallo dei due corpi, il primo di una donna e il secondo di una bambina di circa sei mesi, trovati senza vita nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Gli esami sul dna hanno infatti confermato che si tratta di madre e figlia. Gli inquirenti - che indagano per duplice omicidio aggravato - sono ora al lavoro per dare un nome alle vittime: le impronte digitali della donna - che non hanno avuto riscontri nella banca dati Italiana - sono state inviate all'estero per allargare il campo delle ricerche. L'ipotesi è che vivessero in un giaciglio di fortuna, come altri senzatetto presenti nel parco dove gli investigatori sono tornati, alla ricerca di oggetti e tracce utili alla risoluzione del mistero.

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la neonata di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, sabato scorso: sono madre e figlia.

