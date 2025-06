Cadaveri a Villa Pamphili la conferma del dna | sono mamma e figlia

Un dramma familiare che ha sconvolto Villa Pamphili si è chiarito: DNA conferma che le vittime, trovate morte nel parco, sono madre e figlia. Un sospetto lungo settimane ora si trasforma in certezza, lasciando spazio a nuove domande su un enigma ancora irrisolto. Mentre gli investigatori continuano le indagini, il mistero avvolge ancora il doppio giallo che ha scosso la comunità e acceso l'interesse pubblico.

Ciò che era un sospetto adesso ha avuto una certezza. La donna e la bambina di pochi mesi trovate morte sabato 7 giugno nel parco di Villa Pamphili erano madre e figlia. La conferma è arrivata dall'esame del dna. Intorno, resta il mistero sul doppio giallo su quale da giorni gli investigatori.

In questa notizia si parla di: Villa Pamphili Conferma Figlia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Sono madre e figlia la donna e la bimba trovate morte sabato pomeriggio a villa Pamphili, a Roma. La conferma è arrivata dalle analisi del Dna che hanno accertato il rapporto di parentela tra le due.

Roma, conferma dal Dna: donna e bimba trovate morte a Villa Pamphili sono madre e figlia #roma #villapamphili #10giugno

