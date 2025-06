Caccia l’appello di ricercatori e ornitologi per dire no al ddl Lollobrigida | Un disastro per animali e ambiente va fermato

Unisciti alla voce di ricercatori, ornitologi e volontari impegnati a difendere la fauna e l’ambiente: il ddl Lollobrigida rappresenta un pericolo reale che va fermato. Undici esperti spiegano in un video come questa proposta possa compromettere in modo irreversibile gli ecosistemi, mettendo a rischio specie rare e la biodiversità. È il momento di agire con decisione: la tutela della natura non può essere lasciata in mano a scelte rischiose e contrarie al bene comune.

Undici fra ricercatori, ornitologi, naturalisti, forestali, divulgatori e volontari per la fauna selvatica spiegano in un video prodotto dal CABS – l’associazione che si occupa di lotta al bracconaggio – il perché del loro netto no alla proposta di modifica della legge che regola la caccia avanzata dal ministro Francesco Lollobrigida e pubblicata in esclusiva da ilFattoQuotidiano.it. “La caccia è un privilegio concesso a una minoranza di cittadini, che andrebbe normato strettamente perché non arrechi danni troppo ingenti alla fauna selvatica, ora lo si vuol fare passare come un diritto che avrebbe la precedenza anche sulla tutela della natura – spiega Loris Lanzanova, attivista per gli animali – È vero, la legge 157 andrebbe aggiornata, ma non nel senso in cui pensa Lollobrigida, guarda caso cacciatore anch’egli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia, l’appello di ricercatori e ornitologi per dire no al ddl Lollobrigida: “Un disastro per animali e ambiente, va fermato”

Sempre più rare per l’inquinamento: tutti a caccia di lucciole. Una passeggiata sulle Piagge con ricercatori e ambientalisti - Sempre più rare a causa dell'inquinamento, le lucciole attirano ancora curiosi e ambientalisti. Stasera alle Piagge, allo Chalet Bistroit, si svolge una passeggiata notturna alle 21, per ammirare la loro luminescenza e sensibilizzare alla tutela di questi piccoli tesori naturali, ormai minacciati.

Cosa riportano altre fonti

Caccia, la rivolta delle associazioni contro la riforma Lollobrigida: “E’ un ddl ammazza natura” - E sette italiani su 10 respingono l'idea di riforma della caccia che prende forma dalla bozza di disegno di legge del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Lollobrigida, 'La legge sulla caccia va aggiornata' - la fauna": così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida oggi a Osimo, nella sede di Amap Marche.

Presidio contro il disegno di legge sulla caccia, Bonelli (Avs): “Lollobrigida vai via, disonori la Costituzione” - Sinistra con le associazioni animaliste e ambientaliste per dire no al disegno di legge targato Lollobrigida ...