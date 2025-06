Caccia in Lombardia ecco il calendario della stagione venatoria 2025-2026 | date orari e divieti

Sei un appassionato di caccia o semplicemente interessato alle normative in Lombardia? Ecco tutto ciò che devi sapere sulla stagione venatoria 2025-2026: date, orari, divieti e le novità approvate dalla Regione per garantire un'attività più sicura e rispettosa. Con il calendario ufficiale, potrai pianificare le tue uscite nel rispetto delle norme e delle esigenze di tutela della fauna locale. Continua a leggere per scoprire i dettagli e vivere la caccia in modo consapevole e responsabile.

La stagione venatoria in Lombardia avrà inizio domenica 21 settembre 2025 e si concluderà il 31 gennaio 2026. La Regione ha approvato il calendario che si compone di più atti con l'intento di evitare nuovi ricorsi al Tar, dopo quelli degli ultimi anni. "Vogliamo garantire ai cacciatori di svolgere l'attività in modo sereno e con certezza del diritto - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi - nel rispetto delle istanze di tutela della fauna selvatica e di un suo utilizzo venatorio sostenibile". Il documento. Il calendario si compone di due atti principali, ovvero una delibera di Giunta con norme comuni e disposizioni specifiche per zona, tra cui le giornate integrative di caccia da appostamento fisso in ottobre e novembre e un decreto "riduttivo" che limita il prelievo per alcune specie di avifauna in stato di conservazione critico Da evidenziarsi, infatti, la sospensione del prelievo venatorio delle specie combattente, pavoncella e tortora selvatica, e la riammissione al prelievo della specie moretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia in Lombardia, ecco il calendario della stagione venatoria 2025-2026: date, orari e divieti

In questa notizia si parla di: Lombardia Calendario Stagione Venatoria

Calendario scolastico 2025/26 in Lombardia : ufficializzate le date di inizio, vacanze e festività - La Giunta Regionale della Lombardia ha ufficializzato il calendario scolastico 2025/2026, specificando date di inizio, fine anno e festività.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caccia in Lombardia, ecco il calendario della stagione venatoria 2025-2026: date, orari e divieti; Quando partirà la stagione di caccia in Lombardia nel 2025; Caccia, Regione Lombardia approva il nuovo calendario venatorio.

Caccia in Lombardia, ecco il calendario della stagione venatoria 2025-2026: date, orari e divieti - Il documento approvato dalla Regione regola l’attività di caccia con disposizioni generali e altre per i singoli territori.

In Lombardia la stagione della caccia al via il 21 settembre - Si aprirà il 21 settembre la stagione venatoria in Lombardia e si chiuderà il 31 gennaio.

Stagione venatoria 2025 in lombardia: date, specie e regole aggiornate per la caccia - 2026, con regole chiare su specie cacciabili, gestione degli ungulati e disposizioni provinciali per garantire equilibrio tra cacci ...