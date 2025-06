Buonissima Summer Edition | Torino a tavola con il mondo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Torino con Buonissima Summer Edition! Dal 17 al 21 giugno, la città si trasforma in un crocevia di sapori e culture, celebrando la gastronomia piemontese e internazionale in un’atmosfera fresca e coinvolgente. Tra cene stellate, eventi pop-up e il ritorno della tradizionale trattoria Piolissima, questa manifestazione promette di deliziare tutti i sensi e unire il meglio del cibo globale con l’autenticità locale. Non perdere questa eccitante festa del gusto!

Dal 17 al 21 giugno una versione estiva e più leggera della manifestazione che in autunno celebra la gastronomia piemontese, in occasione dei 50 Best Restaurants che porterà in città in quei giorni i migliori chef del mondo. Una vertical dinner dedicata all’Italia, una cena “Melting pot” con dieci star della dcina, cene pop up e soprattutto Piolissima, che mette al centro la tradizionale trattoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Buonissima Summer Edition: Torino a tavola con il mondo

In questa notizia si parla di: Mondo Buonissima Summer Edition

Buonissima Summer Edition: Torino a tavola con il mondo; I 10 eventi da non perdere a Torino durante la Summer Edition di Buonissima; Buonissima Summer Edition e 50 Best Restaurants: l'estate golosa di Torino.

Buonissima Summer Edition e 50 Best Restaurants: l'estate golosa di Torino - Una settimana in cui l'alta cucina si mescola alla cultura urbana: tra piole, bistrot e luoghi inaspettati, Torino riscrive la mappa del gusto con accenti globali e radici locali ...

Buonissima Torino: perché la speciale edizione estiva è l'occasione giusta per scoprire la gastronomia piemontese (e non solo) - Torino, a metà giugno, è davvero la capitale gastronomica d'Italia: alle cene della The 50 Best Restaurants 2025 si aggiungono gli eventi della Buonissima Summer Edition ...

Buonissima Summer Edition, 50 cuochi e chef a Torino - Torino diventa capitale internazionale della gastronomia mondiale, e celebra la migliore cucina in tutte le sue forme con una speciale edizione di Buonissima, l'evento gastro ...