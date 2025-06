Buonfiglio | Dobbiamo ridare senso di appartenenza al Coni atleti al centro del modello

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni per la presidenza del Coni, il 26 giugno si avvicina con otto candidati pronti a fare la differenza. Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, si prepara alla sfida con un obiettivo chiaro: ridare senso di appartenenza e mettere gli atleti al centro di un nuovo modello di governance. Una sfida che potrebbe cambiare il volto dello sport italiano.

(Adnkronos) – Le elezioni per la presidenza del Coni si avvicinano, il 26 giugno è ormai alle porte, con otto candidati in corsa. Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak è pronto per la sfida finale. Obbiettivo è ridare senso di appartenenza e mettere gli atleti al centro del nuovo modello di governance, come ha spiegato in una intervista all'Adnkronos.  Presidente si avvicina la sfida per la presidenza del Coni del 26 giugno. "Abbiamo inviato il programma a tutti gli elettori, ma questo programma non è il mio, è di tutti, perchĂ© ho coinvolto tutte le componenti del Consiglio Nazionale che rappresentano il mondo sportivo italiano, 15 milioni di persone, migliaia di societĂ sportive, di organismi come gli enti di promozione, come le discipline associate, come i Coni territoriali.