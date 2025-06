Buon Vento Italia! | Stasera 10 giugno 2025 appuntamento su Rai1 con una serata dedicata all' Amerigo Vespucci

Stasera, 10 giugno 2025, su Rai1, un evento imperdibile: dopo il Tg1, un appuntamento speciale per celebrare l'Amerigo Vespucci, che conclude il suo Tour Mondiale a Genova, in occasione della Festa della Marina. Dopo 23 mesi di avventure e scoperte, la storica nave si prepara a salutare le acque italiane, regalando emozioni e ricordi indelebili a tutto il pubblico. Non perdete questa straordinaria celebrazione della nostra marineria!

Questa sera, 10 giugno 2025, dopo il Tg1 appuntamento speciale per celebrare la fine del Tour Mondiale dell'Amerigo Vespucci, arrivato a Genova nel giorno della Festa della Marina dopo 23 mesi di navigazione.

10 giugno, Genova: appuntamento con l'ultima tappa del #TourVespucci.

