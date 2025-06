Buon onomastico Diana oggi 10 giugno | immagini e gif di auguri da inviare via social

Oggi, 10 giugno, celebriamo Santa Diana degli Andalò, una figura di grande ispirazione e fede. Per rendere omaggio a questa religiosa bolognese, abbiamo preparato immagini e gif di auguri speciali da condividere sui social. Che siano un modo affettuoso per augurare buon onomastico a chi porta il nome di Diana e per celebrare questa giornata ricca di storia e spiritualità. Scopri come rendere unico il tuo messaggio di auguri!

Si festeggia oggi 10 giugno Santa Diana degli Andalò. Originaria di Bologna, è stata una religiosa italiana che ha vissuto tra il 1201 (incerta la data di nascita) e il 9 gennaio 1236. Di famiglia nobile e politicamente attiva, fu folgorata dalla parole e dalle opere del Beato Reginaldo d’Orleans al punto di aiutarlo nell’acquisto della località di Vigne. I contrasti con la famiglia dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman. La sua volontà di unirsi ai domenicani, dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman, fu fortemente contrastata dalla famiglia che arrivò a rapirla ed a procurarle accidentalmente la rottura della costola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Diana, oggi 10 giugno: immagini e gif di auguri da inviare via social

In questa notizia si parla di: Diana Giugno Buon Onomastico

Onomastico: il Santo del giorno è Santa Diana; Don Peppe Diana, la storia del parroco ucciso dalla camorra; Papa Francesco a Napoli nel 2019: «Città laboratorio di accoglienza. Russolillo, don Diana e Moscati esempi di.

Auguri buon onomastico per Sant’Antonio di Padova: frasi e immagini da inviare il 13 giugno - Auguri buon onomastico Sant’Antonio di Padova: frasi e immagini da inviare il 13 giugno, buon onomastico, Antonio, WhatsApp, Facebook Oggi, 13 giugno 2024, è di Sant’Antonio di Padova ...

29 Giugno 2024, buon onomastico a Pietro e Paolo: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp - e app come WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico a Pietro e Paolo.

29 Giugno 2022, buon onomastico a Pietro e Paolo: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp - da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook per gli auguri di buon onomastico a Pietro e Paolo.