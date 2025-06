Buoi impazziti travolgono la folla Quattro feriti ad Accettura

La tradizione della Festa del Majo, simbolo di un'antica cultura e segno di buon auspicio per gli agricoltori, si è trasformata in un incubo ad Accettura. Durante la spettacolare sfilata con il suo imponente carro di oltre 30 metri, i buoi impazziti hanno travolto la folla, lasciando quattro feriti, tra cui una bambina di 11 anni. Un drammatico episodio che scuote una comunità legata alle sue radici e alle sue tradizioni.

AGI - È la festa più attesa e soprattutto è una tradizione antichissima, un rito irrinunciabile che segna l'arrivo dell'estate ed è di buon auspicio per gli agricoltori. La festa del Majo, però è diventata in pochi minuti un incubo, che ha lasciato 4 feriti, tra i quali una bimba di 11 anni e lo sgomento nella piccola comunità di Accettura, nel Materano. La sfilata e l'incidente. La festa prevede una sfilata di un carro alto oltre 30 metri trainato da buoi. Il corteo sfila per le campagne circostanti e per il piccolo centro storico, tra la folla in festa. Il passaggio dei buoi è sottolineato dai fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Buoi impazziti travolgono la folla. Quattro feriti ad Accettura

Matera, buoi sulla folla alla processione di Accettura: panico e 5 feriti - Una tradizione secolare si è trasformata in un momento di tensione e paura ad Accettura, in provincia di Matera, durante la processione dei buoi per San Giuliano.

