Bulega rinnova con Ducati | resta titolare in Superbike e diventa tester per la MotoGP

Bulega rinnova con Ducati, confermando il suo ruolo di pilota titolare in Superbike e assumendo anche la veste di tester per la MotoGP. L’emiliano continuerà a brillare nel Mondiale, contribuendo allo sviluppo della nuova Desmosedici con gli pneumatici Pirelli, protagonisti dal 2027. Un impegno che unisce talento e innovazione, aprendo nuove strade per il futuro delle corse su due e quattro ruote.

Il pilota emiliano proseguirĂ il suo cammino nel Mondiale, ma sarĂ coinvolto nel progetto di sviluppo della nuova Desmosedici con gli pneumatici Pirelli, adottati a partire dal 2027.

