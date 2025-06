Bufera Nazionale | doccia freddissima per Gravina dopo il ‘no’ di Ranieri

La Nazionale italiana si trova in una crisi senza precedenti, scuotendo le fondamenta del calcio azzurro. Dopo il recente addio di Ranieri, gravina si trova sotto una vera e propria bufera, con un’estate segnata da rinunce e risultati deludenti. Il futuro della nostra rappresentativa è appeso a un filo, tra incertezze e tensioni crescenti. Resta da chiedersi: quale sarà la prossima mossa per risollevare le sorti del calcio italiano?

Resta nella bufera la Nazionale. Ranieri, dopo essersi preso del tempo per riflettere, ha rinunciato all'incarico di Ct degli Azzurri. Forse, il momento più critico in tutta la storia azzurra. L'Italia, intesa come Nazionale calcistica, sta infatti attraversando una crisi senza precedenti: giocatori che rinunciano alla convocazione, altri che si tirano fuori lamentando infortuni, risultati non all'altezza e totale incertezza sul nome del successore di Luciano Spalletti (esonerato in seguito al pesante ko subito per mano della Norvegia). Fino a ieri il nome più probabile sembrava essere quello di Claudio Ranieri ma, a sorpresa, l'ipotesi in questione è tramontata in maniera definitiva.