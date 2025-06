Bucci attacca Il Secolo XIX Il presidente della Regione ai giornalisti | Datevi una regolata Il Cdr | Arrogante e maleducato rispetto per chi lavora e solidarietà ai colleghi

In un clima di forte tensione, il presidente della Liguria Marco Bucci si scaglia contro i giornalisti del Secolo XIX, invitandoli a riflettere sul loro operato. Un richiamo deciso alla professionalità e al rispetto reciproco, soprattutto in un momento così delicato per la regione. La sfida è aperta: quanto durerà questa polemica? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: il dialogo resta la via maestra per superare le incomprensioni.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine della visita a Genova del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha attaccato i giornalisti del Secolo XIX. E ha detto: “Se domani esce un altro titolo del genere. datevi una regolata”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bucci attacca Il Secolo XIX. Il presidente della Regione ai giornalisti: “Datevi una regolata”. Il Cdr: “Arrogante e maleducato, rispetto per chi lavora e solidarietĂ ai colleghi”

