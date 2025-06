Bruxelles punta all' Asia von der Leyen | Presto libero scambio con l' India

Bruxelles guarda all’Asia con entusiasmo, puntando a rafforzare i legami economici e commerciali. Ursula von der Leyen annuncia un imminente accordo di libero scambio con l’India, segnando un passo decisivo verso un futuro di collaborazioni più strette tra le due sponde dell’Oceano. Il partenariato strategico si configura come un’opportunità unica per stimolare crescita e innovazione, aprendo nuove frontiere di prosperità per tutti.

L'Unione europea è pronta ad adottare al più presto un accordo di libero scambio con l'India. È questo il messaggio inviato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo aver accolto il ministro degli Affari esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar.

