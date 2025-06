Brutto incidente a Delebio | auto ribaltata e un ferito

Brutto incidente questa mattina a Delebio, dove un’auto si è ribaltata in via Stelvio, coinvolgendo un anziano ultra ottantenne. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto ha provocato un ferito grave. La scena, avvolta dall’apprensione degli abitanti, ha richiamato l’intervento tempestivo dei carabinieri. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo, mentre si spera in un suo pronto recupero.

Brutto incidente questa mattina attorno alle 8,45 a Delebio, in via Stelvio: per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna, intervenuti in loco per i necessari rilievi, un'auto si è ribaltata. Ad avere la peggio un uomo ultra ottantenne

Scontro tra un’auto ed un motociclista: il centauro resta sull’asfalto, ferito. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale. Il brutto incidente lungo via Navicella ad Anagni - Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata di Anagni, in via Cerere Navicella, coinvolgendo un motociclista in un violento impatto con un’automobile.

