Bruno Zoppetti | prima della croce e del dolore

Entrare nello studio di Bruno Zoppetti è come sfogliare un diario segreto dell’arte, dove ogni traccia svela un universo di emozioni e riflessioni in divenire. Tra schizzi e tentativi, l’artista dà vita a una visione autentica e imperfetta del dolore e della spiritualità. È un viaggio nell’intimo che invita lo spettatore a scoprire la poesia nascosta nelle prime idee e negli studi preparatori. La mostra “Studi per una crocifissione” promette di sorprendervi fino al 15 aprile.

Entrare nello studio di un artista è un po' come aprire un libro segreto: tra strumenti sparsi e schizzi accatastati è lì che le opere non sono ancora opere, ma tentativi, esitazioni, intuizioni. Tracce di idee lasciate ad asciugare: nulla è definitivo, tutto è vero. Da questo spirito intimo e imperfetto nasce la mostra personale dell'artista Bruno Zoppetti: "Studi per una crocifissione", ospitata nell'Atelier del Tadini dal 30 marzo al 15 aprile e curata da Marco Albertario. L'intenzione non è quella di una esposizione di "capolavori" me di rivelare al pubblico ciò che solitamente resta nascosto dietro a una firma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

