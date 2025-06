Brilla la Luna piena in Sagittario mercoledì 11 giugno 2025 | la chiamata della spiritualità

Il cielo si illumina con la Luna piena in Sagittario il 11 giugno 2025, un momento magico per riscoprire la nostra spiritualità e ampliare i nostri orizzonti interiori. I segni mobili come Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci sentiranno particolarmente questa energia rigenerante, pronti a intraprendere un percorso di crescita personale. È il momento perfetto per ascoltare la propria anima e lasciarsi guidare dalla luce della luna. Continua a leggere per scoprire come questa notte influenzerà te e il tuo cammino.

Mercoledì 11 giugno 2025 ci sarà la Luna piena nel segno del Sagittario: riscopriamo il nostro bisogno di spiritualità! I segni zodiacali più coinvolti saranno i segni mobili, ovvero Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Sagittario Luna Piena Mercoledì

