Brescia rubato un defibrillatore | rabbia e sdegno per l’inutile furto

Il furto di un defibrillatore a Brescia, ai danni dell’associazione “Un Bomber nel Cuore”, suscita rabbia e sdegno. Da anni, i volontari si impegnano gratuitamente per proteggere la comunità, ricordando Simone Fauci, scomparso prematuramente a causa di un malore improvviso. Questo gesto infame non solo mette a rischio vite, ma offende anche il loro impegno e il ricordo di un giovane appassionato di sport e solidarietà. È ora di agire contro questa barbarie.

Brescia – Furto ai danni dell' associazione "Un Bomber nel Cuore", che ormai da tre anni si prodiga per posizionare defibrillatori per la città di Brescia. A titolo gratuito e grazie allo sforzo dei volontari che così ricordano Simone Fauci, calciatore morto a soli 38 anni per un malore improvviso. Per onorare Simone e il suo amore per lo sport e per il prossimo, i volontari da quando è scomparso acquistano Dae che vengono posizionati per la città di Brescia e non solamente. Nella notte tra lunedì e martedì uno o più ignoti hanno rubato il defibrillatore posizionato all'esterno del locale "Magazzino della Pizza".