Brescia rubato il defibrillatore donato dai volontari | l' appello

Un atto ignobile ha scosso Brescia: il defibrillatore donato dai volontari nell’ambito del progetto "Il Bomber del cuore" è stato rubato. Questo dispositivo salvavita, posizionato all’esterno di un locale in memoria del calciatore Simone Fauci, rappresenta un gesto di solidarietà e speranza. Ora, l’appello è rivolto alla comunità affinché si mobiliti per recuperarlo e mantenere vivo il ricordo di chi combatte contro il cuore.

