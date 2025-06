Brescia Calcio | incontro a Palazzo Loggia e rinuncia all' appello di Cellino

Le novità sul Brescia Calcio continuano a sorprendere: una serata ricca di tensione e speranze, culminata in un importante incontro a Palazzo Loggia. La sindaca Castelletti e gli assessori Garza e Cantoni hanno dialogato con rappresentanti di Ospitaletto, FeralpiSalò e Lumezzane, puntando a rafforzare il futuro del club e coinvolgere le eccellenze locali. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva per la squadra.

Le novità sul Brescia Calcio si susseguono senza interruzione. Quella di ieri è stata una serata particolarmente intensa per le sorti del club. Alle 19 si è aperto il tavolo organizzato a Palazzo Loggia, dove la sindaca Castelletti e gli assessori Garza e Cantoni hanno incontrato Ospitaletto (Taini e Musso), FeralpiSalò (Pasini) e Lumezzane (Caracciolo e Camozzi), le tre società bresciane di serie C, con la speranza di coinvolgerle in un progetto volto a mantenere il calcio professionistico al “Rigamonti“. Fuori, in piazza, gli ultras biancazzurri hanno ribadito la loro contrarietà a qualsiasi fusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia Calcio: incontro a Palazzo Loggia e rinuncia all'appello di Cellino

In questa notizia si parla di: Calcio Brescia Palazzo Loggia

Brescia Calcio: incerto il futuro tra vendita e iscrizione in Serie B - Il futuro del Brescia Calcio FC è avvolto nell'incertezza tra possibili vendite e l'iscrizione in Serie B.

Brescia calcio, iniziato il tavolo con i presidenti di serie C Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Brescia Calcio: incontro a Palazzo Loggia e rinuncia all'appello di Cellino; Tifosi in piazza, vertice in Loggia per il futuro del Brescia Calcio; Brescia Calcio, tavolo in Loggia tra dialogo e tensioni. Castelletti: «Pasini valuterà».

Brescia Calcio: incontro a Palazzo Loggia e rinuncia all'appello di Cellino - La sindaca Castelletti incontra le società di serie C per il futuro del Brescia Calcio.

Brescia Calcio, tavolo in Loggia tra dialogo e tensioni. Castelletti: «Pasini valuterà» - La sindaca fa solo un nome ed è quello del presidente della Feralpisalò, disposto a valutarr.

Brescia calcio, iniziato il tavolo con i presidenti di serie C - È arrivato il momento dell’attesissimo confronto in Loggia tra la sindaca Castelletti e i patròn di Feralpisalò, Lumezzane e Ospitaletto ...