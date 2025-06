Brembo è Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans

Brembo, celebre eccellenza italiana nel settore dei sistemi frenanti, conferma il suo ruolo di protagonista nelle competizioni automobilistiche diventando Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans. Con 62 vetture in gara, la sfida più dura e prestigiosa al mondo, Brembo si distingue ancora una volta per innovazione e affidabilità , fornendo componenti fondamentali come dischi e pinze. Un impegno che rafforza il suo ruolo di leader globale nel settore delle tecnologie per la mobilità , e che promette di portare le prestazioni a livelli straordinari.

(Adnkronos) – Brembo continua le celebrazioni dei 50 anni nelle competizioni Racing diventando Braking Technology Partner della 24 Ore di Le Mans. Sessantadue vetture, suddivise in tre diverse classi, prenderanno parte alla celebre 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più famosa al mondo.  Il Gruppo Brembo fornirà almeno un componente (dischi, pinze,

