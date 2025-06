Breast Care | a Crotone la prima edizione del convegno sui percorsi diagnostico-terapeutici del tumore al seno

Il 13 giugno a Crotone, si apre un nuovo capitolo nella lotta contro il tumore al seno con la prima edizione di “Breast Care”. Questo importante convegno, ideato dalla dottoressa Carla Cortese e organizzato da Xenia Eventi, riunisce esperti di diverse discipline per condividere conoscenze e migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici. Un’occasione unica per approfondire, innovare e rafforzare l’impegno nella cura di una delle patologie più diffuse tra le donne.

Si svolgerà a Crotone, il 13 giugno, presso l’ Hotel San Giorgio, la prima edizione di “Breast Care”, convegno dedicato all’approfondimento dei percorsi diagnostici e terapeutici per il tumore al seno. L’iniziativa, ideata dalla dottoressa Carla Cortese e organizzata dal provider Xenia Eventi di Francesca Mazza, vedrà coinvolti esperti di diverse discipline per un confronto scientifico su una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne. La segreteria scientifica è curata dalle dottoresse Alessia Cardua e Sabrina Sacchetta, mentre il titolo scelto per l’evento, “The B(r)E(a)ST Care”, sottolinea l’intento di offrire il meglio in termini di cura e attenzione alle pazienti con carcinoma mammario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it