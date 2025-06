Brasile V Paraguay | line-up statistiche e anteprima

Prepariamoci a un match che promette spettacolo: Brasile e Paraguay si sfidano in un incontro cruciale, con il Selecao determinato a conquistare la qualificazione per la Coppa del Mondo alla prima uscita di Carlo Ancelotti sulla panchina brasiliana. Un’occasione imperdibile per scoprire le line-up, le statistiche e le anticipazioni di questa sfida che potrebbe cambiare le sorti delle qualificazioni sudamericane. Restate con noi, perché l’attesa sta per terminare!

2025-06-10 13:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita per il Brasile V Paraguay. Il Brasile può qualificarsi per la Coppa del Mondo con una vittoria nella prima partita in casa di Carlo Ancelotti come Coach contro Paraguay e qualche aiuto di un’altra tradizionale centrale elettrica sudamericana. La prima partita di Ancelotti da quando ha preso il posto di Dorival Junior si è concluso con un pareggio per 0-0 in Ecuador, un risultato rispettabile contro il secondo posto nel gruppo di qualificazione della Coppa del Mondo di Conmebol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Brasile-Paraguay: dove vederla, orario e probabili formazioni - L’attesa è finita: all’Estadio Maracana di Rio de Janeiro si sfidano Brasile e Paraguay in una partita di fondamentale importanza per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

