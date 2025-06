Brambati rivela | Giuntoli mi ha detto che nello staff tecnico c’erano dei dubbi sulle capacità difensive di Huijsen e che la Juve ha incassato 25 milioni

Brambati svela un retroscena esclusivo su Giuntoli, rivelando dettagli mai prima condivisi sui dubbi dello staff tecnico juve sulle capacità di Huijsen e sull’entità dell’incasso di 25 milioni. Un approfondimento che getta nuova luce sulle decisioni della Juventus e sulle valutazioni interne, alimentando il dibattito tra tifosi e analisti. Ma cosa si nasconde dietro queste scelte strategiche? Scopriamolo insieme.

Brambati rivela un retroscena di un suo colloquio con Giuntoli: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Brambati ha analizzato a Radio Sportiva alcune scelte dell’ex ds bianconero Giuntoli che sono state molto contestate dai tifosi della Juve. PAROLE – «Huijsen? M ha spiegato che alla fine la Juventus ha incassato comunque 25 milioni. Inoltre, nello staff tecnico c’erano dubbi sulle sue reali capacità difensive. Mi ha detto che, una volta sistemati i conti in questa sessione estiva di mercato, sarebbe andato dalla proprietà a chiedere il via libera per tentare tre grandi colpi: Osimhen, Tonali e Donnarumma». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambati rivela: «Giuntoli mi ha detto che nello staff tecnico c’erano dei dubbi sulle capacità difensive di Huijsen e che la Juve ha incassato 25 milioni»

