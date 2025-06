Botte al titolare del locale per non pagare il conto | individuato e denunciato

Dopo un’accesa discussione, la violenza ha scosso il cuore di Pisa: un giovane straniero di 21 anni ha sferrato un colpo al titolare di un locale di viale Bonaini, tentando di evitare il pagamento del conto. L’intervento tempestivo della Squadra Mobile ha portato all’individuazione e alla denuncia dell’autore, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. Un caso che evidenzia come la giustizia sia pronta a intervenire per tutelare la sicurezza pubblica.

E' stato individuato e denunciato, dopo attente indagini, dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, l'uomo che nella notte dello scorso 1° maggio era stato autore di condotte violente dopo una diatriba con il proprietario di un locale di viale Bonaini. Si tratta di un 21enne straniero, ben.

