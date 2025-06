Botanic Pulse il primo ecomurale della non-profit italiana Yourban 2030 sui muri di Hell’s Kitchen Park

Nel cuore pulsante di Manhattan, nasce “Botanic Pulse”, il primo ecomurale della non profit Italiana Yourban 2030, che trasforma i muri di Hell’s Kitchen Park in un racconto di arte, sostenibilità e innovazione. Una testimonianza vibrante del talento italiano, capace di coniugare creatività e rispetto per l’ambiente. Questo progetto segna un nuovo capitolo, dimostrando che il patrimonio culturale italiano può conquistare il mondo con bellezza e visione futura.

Di Hf4 C’è un altro patrimonio italiano che continua a conquistare il mondo. È fatto di ingegno, visione, capacità di coniugare arte e sostenibilità. È un made in Italy che guarda avanti, che rigenera attraverso la bellezza, che parla con i linguaggi dell’arte pubblica e della tecnologia verde. È con questo spirito che il 2 giugno 2025, a Hell’s Kitchen Park, nel cuore di Manhattan, ha preso vita “ Botanic Pulse ”, opera monumentale di 200 mq firmata dall’artista Fabio Petani e primo intervento statunitense del programma internazionale Walls of Tomorrow promosso su scala internazionale dalla non-profit italiana Yourban 2030, fondata dall’imprenditrice Veronica De Angelis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Botanic Pulse, il primo ecomurale della non-profit italiana Yourban 2030 sui muri di Hell’s Kitchen Park

A Hell's Kitchen l'arte italiana si fa verde con "Botanic Pulse"

