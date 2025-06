Bossetti contro Fagnani a Belve Crime | ‘Quel DNA? Non spiega tutto’

Una prima puntata di Belve Crime, il nuovo spin-off di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha acceso il dibattito sulla drammatica vicenda di Yara Gambirasio. Tra emozioni, tensioni e colpi di scena, Massimo Bossetti torna sotto i riflettori, cercando di chiarire alcuni dubbi irrisolti. La sua testimonianza apre uno spiraglio sulla complessità del caso, dimostrando che "quel DNA non spiega tutto" e lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Prima puntata incandescente su Rai 2: il muratore condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio prova a difendersi. Massimo Bossetti torna a parlare. Lo fa in tv, davanti alle telecamere di Belve Crime, il nuovo spin-off giudiziario condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Il tema? L'omicidio di Yara Gambirasio. Il confronto è serrato, la tensione palpabile. "Quel DNA sugli slip. vorrei sapere anch'io come ci sia finito". Un confronto acceso sul DNA. La conduttrice di Belve Crime non molla la presa: "Il DNA nucleare è l'unico che ha valore forense. E purtroppo per lei, lì c'era il suo. Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara".

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

