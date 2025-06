La vicenda di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha sconvolto l’Italia e alimentato un acceso dibattito sulla giustizia. Ora, Bossetti si confida, confessando un dolore profondo e un senso di ingiustizia che lo accompagna da anni. Un nuovo capitolo nella complessa storia che, ancora oggi, divide e fa riflettere sull’importanza di fare luce sulla verità.

L'uomo che è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio è tornato a parlare: "Ho tentato di uccidermi" " Sono innocente, non smetterò mai di dirlo e non so più come dirlo ". A parlare è Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'uccisione della povera Yara Gambirasio uccisa il 26 novembre del 2010. Su questa storia che ha tenuto incollati gli italiani per tanti anni, soprattutto per come si è arrivati all'arresto e alla condanna di Bossetti nel 2014, ben quatto anni dopo la morte della piccola. Bossetti a Belve: "Sono innocente non so più come dirlo e non smetterò di pregare ricordando Yara.