Bossetti a Belve | Omicidio Yara? Un giorno normale Ho saputo che Marita mi tradiva e ho tentato il suicidio

In un mondo dove il mistero e l'ingiustizia si intrecciano, la storia di Massimo Bossetti emerge come un enigma avvolto nel dolore e nella speranza. Ospite di Belve Crime, Bossetti ha rivissuto momenti cruciali della sua vita, ribadendo la propria innocenza e lasciando aperta una domanda inquietante: come il suo DNA sia finito sui slip di Yara Gambirasio. Un racconto che cattura, scuote e invita a riflettere.

Massimo Bossetti è stato ospite della puntata di Belve Crime in onda martedì 10 giugno. L'uomo, condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha ripercorso la vicenda e ribadito volta la sua innocenza: "Vorrei capire anche io come il mio Dna è finito sui suoi slip". 🔗 Leggi su Fanpage.it

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato intervistato da Francesca Fagnani per Belve Crime, spin-off di Belve che andrà in onda martedì 10 giugno alle 21.25 su Rai2 e on demand su www.raiplay.it.

Massimo Bossetti è il protagonista della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani sottopone a un'intervista serrata l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, caso di cronaca ne...

