Bossetti a Belve Crime | Vorrei capire anche io come è finito il mio Dna sugli slip di Yara

Scopri le prime anticipazioni dell’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, l’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Attraverso le parole di Francesca Fagnani su Belve Crime, ci avviciniamo a un caso che ha sconvolto l’Italia, svelando dettagli inediti e sorprendenti. Cosa c’entra il suo DNA sugli slip di Yara? E quali sono le verità nascoste dietro questa intricata vicenda? Restate con noi per scoprire di più.

Prime anticipazioni sull’intervista a Massimo Bossetti, realizzata da Francesca Fagnani per la nuova trasmissione Belve Crime, nella conversazione esclusiva con l’ex muratore bergamasco, attualmente detenuto nel carcere di Bollate, condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola. Con l’uomo che sin dall’inizio delle indagini, ha sempre negato qualsiasi responsabilità nel delitto. Le risposte di Bossetti sul Dna trovato su Yara: «È tutto assurdo». Nel corso dell’intervista, Bossetti ha affrontato i momenti più delicati del processo, parlando pubblicamente e nel dettaglio come mai prima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bossetti a Belve Crime: «Vorrei capire anche io come è finito il mio Dna sugli slip di Yara»

In questa notizia si parla di: Bossetti Belve Crime Yara

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

