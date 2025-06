Bossetti a Belve Crime scintille con Fagnani | Il mio Dna

stasera alle 21.25 su Rai2, ‘Belve Crime’ presenta un confronto inedito tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, il presunto colpevole dell’omicidio di Yara Gambirasio. Un dialogo serrato che svela retroscena e tensioni, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. La puntata promette di essere un viaggio nel cuore del dubbio e della giustizia. Non perdete questa sfida di parole e verità.

Un complesso e serrato confronto tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di 'Belve Crime', spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto dalla giornalista. Questa volta, Fagnani non ha diffuso anticipazioni rimandando il pubblico alla visione della puntata. L'unica breve anticipazione è contenuta in un video caricato su RaiPlay che mostra il botta e risposta tra la conduttrice e Bossetti sul Dna che ha incastrato quest'ultimo. Fagnani esordisce: "Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bossetti a Belve Crime, scintille con Fagnani: "Il mio Dna..."

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Caso Yara Gambirasio a Belve Crime Francesca Fagnani: "Ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?" Massimo Bossetti: "È quello che vorrei capire anche io". Può capitare se compri i preservativi al Lidl. #belvecrime #FrancescaFagnani #MassimoBoss Partecipa alla discussione

Anticipazioni Fagnani, in onda stasera. Bossetti, Mikula, Maccione e Ianni: le storie oscure dietro i volti di Belve Crime • Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve Crime, lo spin-off del programma cult dedicato ai personaggi legati a casi di cronaca. Partecipa alla discussione

