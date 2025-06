Bossetti a Belve Crime parla del Dna sul corpo di Yara | Vorrei sapere anche io come è finito sui suoi slip

In un episodio di Belve Crime, Massimo Bossetti svela dettagli inediti sulla sua intricata vicenda giudiziaria, tra tensioni e rivelazioni sorprendenti. È un viaggio nel cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia, lasciando domande irrisolte e sospetti persistenti. Ma ciò che davvero cattura l’attenzione è la misteriosa presenza del DNA sui suoi slip: come è finito lì? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto immaginiamo.

Nello studio di Belve Crime, Massimo Bossetti si racconta, in un colloquio inedito, a tratti anche teso, in cui ripercorre – per la prima volta in modo così dettagliato – i momenti più delicati e decisivi di una vicenda che ha segnato la memoria collettiva degli italiani. Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta 13enne di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 e il cui cadavere è stato scoperto il 26 febbraio 2011 in un campo aperto a Chignolo d’Isola, si è sempre dichiarato innocente. Nelle anticipazioni della puntata di oggi di Belve Crime, Bossetti, rispondendo a una domanda sul suo Dna trovato sugli slip e sui leggins di Yara, così come confermato “da analisi compiute più volte”, ha dichiarato: “È tutto assurdo, non ho mai compreso”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bossetti a Belve Crime parla del Dna sul corpo di Yara: “Vorrei sapere anche io come è finito sui suoi slip”

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

