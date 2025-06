Bossetti a Belve Crime choc sul corpo di Yara | Il mio DNA sui suoi slip…

Bossetti a Belve Crime: un'intervista esclusiva che scuote le coscienze e accende il dibattito pubblico. La prima puntata del nuovo ciclo si apre con parole dure e rivelazioni sconvolgenti, portando in primo piano uno dei casi più controversi degli ultimi anni. Tra tensione, emozioni forti e riflessioni profonde, questo appuntamento promette di lasciarci senza fiato e di aprire nuove frontiere sulla verità. Se non volete perdere nulla, restate sintonizzati.

Una serata televisiva che promette emozioni forti e discussioni accese. Un nuovo appuntamento che riporta sotto i riflettori uno dei casi giudiziari più clamorosi degli ultimi anni. Stiamo parlando di Belve Crime, il programma che si addentra nei meandri più oscuri della cronaca italiana, pronto a far discutere con storie che lasciano il segno. La prima puntata non poteva che iniziare con il botto: un’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, l’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Dalla sua cella nel carcere di Bollate, Bossetti si racconta, tra emozioni e dichiarazioni che fanno riflettere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Bossetti Belve Crime Yara

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

New Podcast! "Massimo Bossetti a Belve Crime - Il delitto di Yara Gambirasio stasera a Radio Puggini Live" on @Spreaker #belve #bossetti #crime #delitto #gambirasio #massimo #yara Partecipa alla discussione

Bossetti a Belve Crime parla del Dna sul corpo di Yara: "Vorrei sapere anche io come è finito sui suoi slip" Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Massimo Bossetti a Belve Crime da Francesca Fagnani, la sua certezza di essere innocente e l'ergastolo per Yara: le risposte dal carcere su Rai2; Massimo Bossetti di nuovo in televisione: sarà il primo ospite di “Belve Crime” di Francesca Fagnani; Massimo Bossetti intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve Crime.

Massimo Bossetti a Belve Crime: “Com’è finito il mio dna sugli slip di Yara? Vorrei saperlo anch'io” - L'intervista deI Francesca Fagnani all'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio della giovanissima Gambirasio ...

Belve Crime, Bossetti: "Come è finito mio Dna su slip Yara? Vorrei saperlo anch'io" - Massimo Bossetti è al centro della prima puntata di 'Belve Crime', in onda questa sera alle 21:20 su Rai 2.

Bossetti a Belve Crime parla del Dna sul corpo di Yara: “Vorrei sapere anche io come è finito sui suoi slip” - Le anticipazioni dell'intervista di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, a Belve Crime con Francesca ...