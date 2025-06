Bosch Star Titus Welliver Lands New Crime Drama Series After Bosch | Legacy&039;s Cancelation

Dopo la cancellazione di Bosch Legacy, Titus Welliver torna protagonista in un nuovo, avvincente crime drama: The Westies. Ambientata negli anni ’80 a New York, questa serie storica si distingue per il cast di alto livello e un’inedita ambientazione criminale. Un progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di indagini e storie intense, spingendo l’attore verso nuove sfide e successi. La sua avventura nel mondo del crimine sta per ripartire, e noi non vediamo l’ora di scoprirne di più.

Nel panorama delle produzioni televisive dedicate ai crimini e alle dinamiche investigative, un nuovo progetto si distingue per la sua ambientazione storica e il cast di rilievo. La serie The Westies, in fase di sviluppo, rappresenta una significativa evoluzione nella carriera di Titus Welliver, noto per il suo ruolo principale in Bosch. Questa produzione promette di approfondire le vicende di una gang irlandese-americana negli anni '80 a New York, intrecciando elementi di conflitto generazionale e attività criminali. La presenza di attori affermati come Welliver e J.K. Simmons rafforza l'interesse verso questa narrazione.

