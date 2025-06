Borse europee incerte Milano volatile e future Usa contrastati nei negoziati Usa-Cina

Le borse europee attraversano una giornata di incertezza, con Milano che mostra volatilità e i future USA contrastati tra negoziati tesi tra Washington e Pechino. Mentre Londra e Francoforte si muovono lievemente in positivo o negativo, i mercati restano sospesi tra speranze di ripresa e timori di nuovi ostacoli. In questo scenario complesso, gli investitori attendono segnali chiari per orientarsi. La cautela domina, ma le opportunità potrebbero emergere proprio in queste fasi di tensione globale.

Borse europee nervose a cavallo della parità a metà seduta ad eccezione di Londra (+0,4%) e Francoforte (-0,4%). Poco mosse Madrid (+0,05%) e Parigi (-0,05%), più volatile Milano (-0,2%), dopo numerosi tentativi di rimbalzo. Contrastati i future Usa nel secondo giorno di negoziati tra Washington e Pechino sui dazi. Peggio delle stime i dati sul lavoro nel Regno Unito, con 33.100 richieste di sussidi in più in maggio rispetto alle 9.500 attese e alle 21.200 in meno di aprile. Tiene la produzione italiana (+0,3% annuo), mentre la fiducia degli investitori dell' Eurozona è salita inaspettatamente da -8,1 a +0,2 punti.

