Borse europee incerte Londra e Francoforte divergono Stellantis accelera

Le borse europee restano in bilico, con Londra e Francoforte che divergono dopo una mattinata di tensione: Londra sale dello 0,4% mentre Francoforte arretra dello 0,4%. Intanto, Stellantis accelera, alimentando l’attenzione degli investitori. In un contesto di incertezza globale, tra negoziati Usa e Cina e dati occupazionali del Regno Unito peggiori delle previsioni, il mercato si prepara a nuove mosse, lasciando intravedere opportunità e rischi per i prossimi giorni.

Borse europee nervose a cavallo della parità a metà seduta ad eccezione di Londra (+0,4%) e Francoforte (-0,4%). Poco mosse Madrid (+0,05%) e Parigi (-0,05%), più volatile Milano (-0,2%), dopo numerosi tentativi di rimbalzo. Contrastati i future Usa nel secondo giorno di negoziati tra Washington e Pechino sui dazi. Peggio delle stime i dati sul lavoro nel Regno Unito, con 33.100 richieste di sussidi in più in maggio rispetto alle 9.500 attese e alle 21.200 in meno di aprile. Tiene la produzione italiana (+0,3% annuo), mentre la fiducia degli investitori dell'Eurozona è salita inaspettatamente da -8,1 a +0,2 punti.

Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

Borse Europee: Apertura debole a Parigi e Francoforte, Milano e Londra in lieve positivo

