Borse Asia e Pacifico incerte focus sull' inflazione Usa e negoziati Usa-Cina

Le borse dell'Asia e del Pacifico mostrano un andamento incerto nel secondo giorno di negoziati tra USA e Cina sui dazi, mentre gli investitori si concentra sull'inflazione USA attesa domani. Tra alti e bassi nei mercati, i future europei sono contrastati, ma quelli americani sono più positivi. Tra le piazze in progresso: Tokyo, Taiwan, Seul e Sidney, mentre Hong Kong rimane aperta a nuove sorprese. La cautela domina, con gli occhi puntati sulle prossime mosse di due delle maggiori economie mondiali.

Non seguono una direzione ben precisa le principali borse di Asia e Pacifico nel secondo giorno di negoziati a Londra tra Usa e Cina sui dazi. Gli occhi degli investitori sono puntati in realtà sull' inflazione Usa, attesa per domani, mentre sui listini si alternano rialzi e segni meno. Contrastati i future europei, positivi invece quelli americani. In progresso Tokyo (+0,32%), Taiwan (+2,07%), Seul (+0,41%) e Sidney (+0,84%). Ancora aperte Hong Kong (-0,35%), Shanghai (-0,6%), Mumbai (+0,07%) e Singapore (-0,25%). Scende a 92,1 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,7 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,56%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse Asia e Pacifico incerte, focus sull'inflazione Usa e negoziati Usa-Cina

