Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,55%

La Borsa di Tokyo apre in rialzo, con l’indice Nikkei in crescita dello 0,55% a 38.298,52 punti, grazie alla fiducia degli investitori nonostante l’incertezza sui mercati globali. Mentre il dollaro si rafforza rispetto allo yen e all’euro, gli operatori monitorano attentamente le trattative tra Cina e Stati Uniti a Londra, in attesa di segnali che possano orientare le prossime mosse del mercato. La seduta promette di essere interessante, con molte incognite all’orizzonte.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono maggiori segnali dalle trattative tra Cina e Stati Uniti in corso a Londra. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,55% a quota 38.298,52, aggiungendo 209 punti. Sul fronte valutario lo yen si svaluta sul dollaro, trattando a un livello di 144,50, e sull'euro, a 165,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%)

In questa notizia si parla di: Borsa Tokyo Apertura Rialzo

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%). Lo yen si svaluta su dollaro ed euro #ANSA Partecipa alla discussione

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%) - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono maggiori segnali dalle trattative tra Cina e Stati Uniti in cors ...

Borsa di Tokyo in rialzo: yen debole favorisce export, attesi negoziati Cina-USA - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

la borsa di Tokyo apre in rialzo spinta dallo yen debole e attesa per i colloqui Cina-Stati Uniti a Londra - L’apertura della borsa di Tokyo segna un rialzo grazie alla svalutazione dello yen e agli sviluppi diplomatici tra Cina e Stati Uniti a Londra, con impatti positivi sulle esportazioni giapponesi.