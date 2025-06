Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,55%

La Borsa di Tokyo apre in rialzo, con il Nikkei che guadagna lo 0,55% a 38.298,52 punti, sostenuto dall’attesa di segnali positivi dalle trattative tra Cina e Stati Uniti a Londra. Nonostante l’incertezza sui mercati globali e la svalutazione dello yen, gli investitori restano vigili e pronti a cogliere eventuali opportunità. La giornata si prospetta densa di sorprese: scopriamo insieme cosa riserva il resto della seduta.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono maggiori segnali dalle trattative tra Cina e Stati Uniti in corso a Londra. In apertura l'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,55% a quota 38.298,52, aggiungendo 209 punti. Sul fronte valutario lo yen si svaluta sul dollaro, trattando a un livello di 144,50, e sull'euro, a 165,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%)

In questa notizia si parla di: Borsa Tokyo Apertura Rialzo

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%). Lo yen si svaluta su dollaro ed euro #ANSA Partecipa alla discussione

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%) - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa e con gli investitori che attendono maggiori segnali dalle trattative tra Cina e Stati Uniti in cors ...

Borsa di Tokyo in rialzo: yen debole favorisce export, attesi negoziati Cina-USA - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

la borsa di Tokyo apre in rialzo spinta dallo yen debole e attesa per i colloqui Cina-Stati Uniti a Londra - L’apertura della borsa di Tokyo segna un rialzo grazie alla svalutazione dello yen e agli sviluppi diplomatici tra Cina e Stati Uniti a Londra, con impatti positivi sulle esportazioni giapponesi.