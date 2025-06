Borsa | Milano chiude in calo dello 0,63%

La Borsa di Milano chiude in calo, con l’indice Ftse Mib che perde lo 0,63% a 40.207 punti. Tra le variazioni più sorprendenti, Stellantis spicca con un +4,9%, mentre Leonardo scivola del 6,3%. Un giorno di forti oscillazioni che riflette il clima di incertezza sui mercati finanziari italiani e internazionali. Resta con noi per scoprire cosa aspettarci nei prossimi giorni e come interpretare queste dinamiche.

La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 40.207 punti. Nel listino principale balzo di Stellantis (+4,9%) mentre scivola Leonardo (-6,3%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee, partenza debole: spread Btp/Bund ancora in contrazione a 92 punti base. sulla parità -0,1% sulla parità +0,2% A Milano acquisti su #Stellantis +1,4%, Tenaris +0,6%, Tenaris +0,6%. Vendite su Brunello Cucinelli -0,6%, Unipol -0,4 Partecipa alla discussione

Borse europee, partenza sopra la parità: a Piazza Affari sale #Stellantis (+0,5%) dopo ufficializzazione che l'italiano Antonio Filosa sarà il nuovo Ceo del gruppo +0,3% +0,2% +0,1% +0,1% A #Milano corre Tenaris +2,7%, bene anche Banco Bpm Partecipa alla discussione

Borsa oggi 9 giugno: Europa in calo, pesa l’attesa per il vertice Usa-Cina. Milano chiude a -0,35%, ma sopra i 40 mila punti – DIRETTA - A Piazza Affari spiccano i rialzi di Stm e i ribassi di Iveco e Generali.

Borsa: Europa chiude in calo con energia e difesa - Le Borse in Europa, appesantite dai cali dei titoli dell'energia e della difesa, hanno chiuso in rosso.