La Borsa di Milano chiude una giornata sul filo del rasoio, con il Ftse Mib in calo dello 0,63% a 40.207 punti. Tra le protagoniste, Stellantis brilla con un +4,9%, mentre Leonardo subisce un forte ribasso del 6,3%. Un andamento che riflette le tensioni e le opportunità del mercato finanziario italiano, lasciando gli investitori in attesa delle prossime mosse del mercato.

La Borsa di Milano chiude in calo. L'ultimo indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 40.207 punti. Nel listino principale balzo di Stellantis (+4,9%) mentre scivola Leonardo (-6,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo dello 0,63%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee, partenza debole: spread Btp/Bund ancora in contrazione a 92 punti base. sulla parità -0,1% sulla parità +0,2% A Milano acquisti su #Stellantis +1,4%, Tenaris +0,6%, Tenaris +0,6%. Vendite su Brunello Cucinelli -0,6%, Unipol -0,4 Partecipa alla discussione

Borse europee, partenza sopra la parità : a Piazza Affari sale #Stellantis (+0,5%) dopo ufficializzazione che l'italiano Antonio Filosa sarà il nuovo Ceo del gruppo +0,3% +0,2% +0,1% +0,1% A #Milano corre Tenaris +2,7%, bene anche Banco Bpm Partecipa alla discussione

