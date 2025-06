Borsa | l' Europa chiude incerta e guarda a Usa-Cina sui dazi

Le Borse europee chiudono una sessione mista, riflettendo l'incertezza dei mercati. Gli operatori seguono con attenzione i colloqui tra USA e Cina sui dazi, mentre l'economia americana e il calo dei rendimenti dei titoli di Stato aggiungono ulteriori variabili. Londra e Parigi mostrano segni di ottimismo, mentre Francoforte si ferma in territorio negativo. In questo clima di suspense, gli investitori restano in attesa di sviluppi decisivi…

Le Borse europee concludono la seduta in ordine sparso. I mercati guardano ai colloqui tra Usa e Cina sui dazi decisi da Donald Trump. Sotto i riflettori anche l'andamento dell'economia americana ed il calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Positive Londra (+0,24%) e Parigi (+0,17%). In flessione Francoforte (-0,29%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude incerta e guarda a Usa-Cina sui dazi

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

#ULTIMORA | #Borsa: Europa in ordine sparso, future negativi, Milano -0,2% Spread a 92 punti. Proseguono negoziati tra Usa e Cina sui dazi - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

#ULTIMORA | #Borsa: Europa accelera con Usa-Cina sui dazi, Milano +2% In scia ai futures su Wall Street - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

