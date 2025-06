Borsa | l' Europa apre poco mossa Parigi -0,09% Londra +0,3%

Le principali borse europee aprono con pochi scossoni, riflettendo un mercato ancora in fase di assestamento. Parigi segnala una lieve perdita dello 0,09%, Londra invece guadagna lo 0,3%, mentre Francoforte e Madrid registrano piccole variazioni negative. In questo contesto, gli investitori restano attenti agli sviluppi globali, pronti a cogliere le prossime opportunità. La giornata si preannuncia quindi di consolidamento, con i mercati che cercano la loro direzione nel panorama attuale.

Aprono poco mosse le principali borse europee. Parigi cede lo 0,09% a 7.784 punti, Londra guadagna lo 0,3% a 8.858 punti, Francoforte cede lo 0,07% a 24.156 punti e Madrid lo 0,09% a 14.235 punti.

Borsa: l'Europa apre poco mossa, Parigi +0,06%, Londra +0,07 - Le borse europee aprono in leggero rialzo, con Parigi e Londra che registrano piccole crescita mentre Francoforte si mantiene stabile e Madrid resta invariata.

Borse Europee: Apertura debole a Parigi e Francoforte, Milano e Londra in lieve positivo

Borsa: Europa chiude in calo con energia e difesa. Parigi -0,17%, Francoforte -0,54%, Londra -0,06%

Borsa: l'Europa apre poco mossa, Parigi -0,09%, Londra +0,3% - Aprono poco mosse le principali borse europee.

Borsa: Europa poco mossa, future Usa positivi, Milano +0,15% - Borse europee poco mosse al traguardo di metà seduta nonostante il rialzo oltre le stime del Pil trimestrale dell'Eurozona e delle vendite al dettaglio.

Borsa: l'Europa apre cauta in vista della Bce, Parigi +0,08% - Avvio poco mosso per le Borse europee nel giorno in cui la Bce tornerà a riunirsi e, nelle previsioni unanimi del mercato, tagliare i tassi.